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До конца года Нацбанк ожидает еще три транша МВФ
04.04.2017 20:29
Украина ожидает поступление еще 4,5 млрд долларов от Международного валютного фонда до конца 2017 года. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Олег Чурий, сообщает "РБК-Украина".
"Мы ожидаем поступления примерно 4,5 млрд долларов США - это три транша от МВФ до конца этого года. Также мы ожидаем поступление средств от Еврокомиссии в размере примерно 1,3 млрд до конца года", - заявил О.Чурий.
По его словам, таким образом на конец 2017 года международные резервы Украины должны вырасти до 21 млрд долларов и к концу 2018 года они могут составить 26 млрд долларов.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транзистор
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