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До конца года Нацбанк ожидает еще три транша МВФ

04.04.2017 20:29
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До конца года Нацбанк ожидает еще три транша МВФ
Украина ожидает поступление еще 4,5 млрд долларов от Международного валютного фонда  до конца 2017 года. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Олег Чурий,  сообщает "РБК-Украина".
"Мы ожидаем поступления примерно 4,5 млрд долларов США - это три транша от МВФ до конца этого года. Также мы ожидаем поступление средств от Еврокомиссии в размере примерно 1,3 млрд до конца года", - заявил О.Чурий. 
По его словам, таким образом на конец 2017 года международные резервы Украины должны вырасти до 21 млрд долларов и к концу 2018 года они могут составить 26 млрд долларов. 

Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транзистор
 
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