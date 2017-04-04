- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю13:16
- Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается12:37
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Курс НБУ на сегодня: доллар остался неизменным, евровалюта подешевела09:38
- Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: весна, очень тепло, местами дожди09:21
- Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ08:52
- Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение08:15
- Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста08:04
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни
По данным Минздрава, ежегодно в Украине более 110 тысяч человек сталкиваются с инсультом, около сорока тысяч умирают от этой болезни.
Инсульт – это заболевание, связанное с нарушением мозгового кровообращения, в результате чего в определенных участках мозга снижается или полностью прекращается кровоток. Ишемический инсульт происходит, если кровеносный сосуд в мозге блокируется бляшкой или тромбом. А геморрагический – если кровеносный сосуд разрывается.
На сегодняшний день заболевание является основной причиной смерти украинцев, пишет "Сегодня".
"Вообще, по всему Киеву может быть до 150 инсультов за сутки. К нам больные поступают круглосуточно со свежими инсультами как ишемическими, так и геморрагическими. Пациентов оперируем сразу, не откладывая. Чтобы подобрать правильную тактику лечения, делается компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, по необходимости делается ангиография. Хороший прогноз тогда, когда больных привозят в так называем терапевтическом окне – до двух часов от начала заболевания. Конечно, наибольший процент летальности при тяжелых кровоизлияниях с прорывом желудочковой системы мозга. Не только у нас, это во всем мире такая тенденция. Если больной доставлен не в коме, шансы выжить высоки. Сейчас на подозрение инсульта скорая помощь должна прибывать за 10-15 минут, поэтому при первых тревожных симптомах я рекомендую не медлить", – рассказывает доктор Александровской больницы Киева.
По словам врача, инсульты сегодня помолодели, и очень часто болезнь затрагивает молодых людей после 35 лет. Доктор советует обращать внимание на сильные головные боли и скачки давления. Любой инсульт случается, как правило, на скачках давления, когда рвутся сосуды. При ишемических инсультах пульсовая волна ударяет и отрывает от бляшек тромбы. Лечение инсульта в наши дни весьма дорогое, но экстренные операции в Александровской проводятся бесплатно. В больнице даже есть некоторые препараты, которые закупает государство и которые можно получить бесплатно. Например, при ишемических инсультах нужен препарат, который растворяет тромб. Одна ампула такого препарата стоит около пяти тысяч гривен, и сейчас он есть в больнице.
По словам врача, сегодня в нашей в нейрохирургии нет такой патологии, которую нельзя прооперировать и лечить в Украине. Но именно из-за комфорта люди, имеющие средства, чаще обращаются за границу
"На самом деле, профилактика заболевания не сложная. В первую очередь, нужно следить за артериальным давлением. Добросовестно проходить медосмотры, а не покупать справку. А еще не курить и заниматься спортом, любая физическая активность – хорошая профилактика инсульта", – советует врач.
Кстати, в 80% случаев причиной мозгового кровоизлияния является артериальная гипертензия. Проще говоря, повышенное давление. В группу риска, попадают, в первую очередь, гипертоники – люди, у которых давление часто превышает критические 140/90 мм рт.ст. Повышает вероятность инсульта наличие сахарного диабета, ишемическая болезнь сердца, стенокардия и избыточный вес. Людям, которые попадают в группу риска, необходимо также скорректировать свой рацион, ограничив употребление копченостей, колбасных изделий, маринованных овощей, мяса, соли, сливочного масла и яиц.
Реабилитация после инсульта в Украине весьма дорогая, поэтому проще избежать заболевания, чем лечить его.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, спорт, здоровье, инсульт, питание, профилактика
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
- В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок14:35
- Розенко назвал ответственного за гуманитарную катастрофу на Донбассе 14:23
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху14:07
- Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко13:59
- Регионал Ефремов вывел заграницу миллионы долларов и способствовал созданию "ЛНР"13:48
- В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная13:33
- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя12:50
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- Евросоюз ввел в обращение новую банкноту15:00
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
- В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок14:35
- Розенко назвал ответственного за гуманитарную катастрофу на Донбассе 14:23
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху14:07
- Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко13:59
- Регионал Ефремов вывел заграницу миллионы долларов и способствовал созданию "ЛНР"13:48
- В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная13:33
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю13:16
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)