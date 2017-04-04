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Курс НБУ на сегодня: доллар остался неизменным, евровалюта подешевела
04.04.2017 09:38
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 4 апреля.
Так, курс доллара остался неизменным - 27,02 грн.
Евровалюта подешевела на 7 коп. - до 28,81 грн.
Курс российского рубля упал на 1 коп. - до 0,481 грн.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, валюта
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