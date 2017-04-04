Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста

04.04.2017 08:04

Украина не может больше откладывать пенсионную реформу, включая повышение пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дейвид Липтон, - сообщает "Голос Америки".

В сообщении напоминается, что Совет директоров МВФ решил выделить Украине очередной транш кредита в размере одного миллиарда долларов США.

«Совет директоров МВФ закончил третий пересмотр украинской экономической программы в рамках механизма расширенного финансирования. Завершение этого пересмотра позволяет выплату около 1 миллиарда долларов США. В результате общее выделение в рамках соглашения (с Украиной - ред.) составляет около 8,38 млрд. долларов США», - говорится в заявлении МВФ.

Дейвид Липтон отметил восстановление роста украинской экономики и удвоение международных резервов.

«Этот прогресс многим обязан шагам решительной политики власти, включая макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста», - заявил Липтон.

Он также рассказал, чего МВФ ожидает от Украины: «Для достижения более быстрого и более устойчивого роста, необходимо поднять доходы и помочь Украине догнать своих региональных партнеров, необходимо ускорить структурные реформы, чтобы улучшить бизнес-среду и привлечь инвестиции. Необходимо начать процесс приватизации и развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. Коррупцию необходимо решительно искоренить. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, нужно еще достичь конкретных результатов».

Липтон также заявил о необходимости как можно скорее начать структурные фискальные реформы.

«Украина не может больше откладывать всеобъемлющую пенсионную реформу, включая повышение пенсионного возраста», - заявил представитель МВФ.

«Международные партнеры предоставили существенную финансовую и техническую помощь украинским властям, чтобы укрепить экономику, и продолжение их поддержки является важным для достижения успеха этой программы», - заключил Липтон.

При этом напоминается, что четырехлетняя программа расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17 млрд. долларов кредита до конца 2019 года.