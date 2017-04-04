Миллионы на туалеты - "Укрзализныця" улучшает "стандарты работы"

04.04.2017 21:49

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" объявил тендер на оборудование туалетов в пассажирских поездах в количестве 250 единиц, пишет interfax.com.ua.

Согласно условиям тендера, обнародованным в системе ProZorro, планируется приобрести нерабочие, рабочие части туалета, экологические системы туалета и монтажные детали.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 269,85 млн грн. Конечный срок подачи документов – 4 мая, аукцион состоится 9 июня.

Как ранее сообщал директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Игорь Романкив, "Укрзализныця" работает над созданием стандартов пассажирского сервиса.

"Любой бизнес имеет стандарт работы. Так должно быть и на железной дороге, чтобы, например, на вопрос к проводнику, где находится 12-й вагон, он отвечал не "туда", а "в эту сторону, через один вагон", - говорил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".