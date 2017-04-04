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На Харьковщине обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)

04.04.2017 18:37
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На Харьковщине обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

 "Хранилище с боеприпасами обнаружили в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в заявлении.

Как отмечается, из тайника, который был обустроен вблизи с. Башкировка Чугуевского района Харьковской области, правоохранители изъяли 5 выстрелов к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9, один к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 2 противотанковые мины ТМ-62, цинк со снарядами к 30-ти миллиметровой пушке и свыше 2 тысяч патронов к автомату Калашникова.

"Правоохранители установили, что боеприпасы были ввезены в Харьковскую область из районов проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные процессуальные действия.


Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/

Теги: Донбасс, Харьковская область, СБУ, боеприпасы
 
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