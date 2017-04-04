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Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ

04.04.2017 08:52
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Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ

Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", - цитируют в Администрации президента слова Петра Порошенко. 

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", - резюмировал он. 

Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя.


Фото: https://twitter.com

Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата, Порошенко
 
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