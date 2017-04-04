Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ

04.04.2017 08:52

Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", - цитируют в Администрации президента слова Петра Порошенко.



"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", - резюмировал он.



Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя.