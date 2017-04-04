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Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: весна, очень тепло, местами дожди

04.04.2017 09:21
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Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: весна, очень тепло, местами дожди

Во вторник, 4 апреля, на западе, востоке и центре Украины ожидаются осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем на западе Украины температура ожидается от 15 до 22С° тепла, на севере — от 13 до 19С° тепла, на востоке — от 15 до 21С° тепла, на юге — от 15 до 19С° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 6 до 10С° тепла, на севере — от 6до 9С° тепла, на востоке — от 2 до 8С° тепла, на юге — от 2 до 4С° тепла.

Ветер на западе и севере и востоке Украины — северо-восточный, на юге — западный 5-10м/с. Во вторник в Киеве осадков не ожидается. Температура днем от 15 до 17С° тепла, ночью — от 7 до 9С° тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля в Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницком, Виннице, Симферополе.

В Харькове температура днем будет от 15 до 17С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. Днем дождь, ночью без осадков. В Одессе температура днем будет от 15 до 17С° тепла, ночью — от 2 до 4С° тепла. На протяжении суток осадков не ожидается.

В Днепре температура днем будет от 19 до 21С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. Днем дождь, ночью без осадков.

В Донецке температура днем будет от 17 до 19С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. Днем дождь, ночью без осадков.

В Запорожье температура днем от 17 до 19С° тепла, ночью — от 2 до 4С° тепла. На протяжении суток осадков не ожидается.

Во Львове температура днем будет от 17 до 19С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. На протяжении суток ожидается дождь.

В Николаеве температура днем будет от 17 до 19С° тепла, ночью — от 2 до 4С° тепла. На протяжении суток осадков не ожидается.

В Кропивницком температура днем будет от 18 до 20С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. Днем дождь, ночью без существенных осадков.

В Виннице температура днем будет от 17 до 19С° тепла, ночью — от 6 до 8С° тепла. Днем дождь, ночью без существенных осадков.



Фото: https://www.stihi.ru/

Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
 
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