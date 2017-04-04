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Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается
04.04.2017 12:37
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передают украинские СМИ.
Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что методология, по которой определены тарифы на услуги транспортировки природного газа потребителям и на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий, была разработана с учетом опыта стран ЕС и согласована со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.
Сообщается, что на открытом заседание комиссии 10 апреля выносится вопрос о приостановлении ранее принятого решения НКРЭКУ.
Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя. Президент Украины Петр Порошенко потреббовал, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено.
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата, прибор, НКРСИ
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