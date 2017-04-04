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В Раде проголосовали за изменения в Правила дорожного движения
Верховная Рада Украины ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение, сообщает "Интерфакс".
За соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)" №4246 во вторник за основу проголосовало 242 народных депутата, в целом – 234 депутата.
Так, в закон "О дорожном движении" предлагается ввести ранее отсутствующую норму: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Согласно пояснительной записке к документу, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах. Также в каждом городе действует правило пересечения перекрестка с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.
"Одним из первых колец, разработанных по схеме Roundabout - это построенное в 1907 году архитектором Джоном МакЛареном кольцо для движения автомобилей и трамваев Hanchett Residence Park в городе Сан Хосе, Калифорния. В странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout. Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в пояснительной записке.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
Фото: monolith.in.ua/
Теги: Донбасс, правила, изменение, Верховная Рада
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