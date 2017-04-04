В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю

04.04.2017 13:16

В Украину идет незначительное похолодание. Так, уже через несколько дней на западе страны столбик термометра опустится до семи градусов выше нуля. На остальной территории температура будет колебаться в пределах 9-13 градусов тепла.

Прогноз погоды на неделю

Четвертого апреля дожди ожидаются на западе, в центре и востоке страны. В то же время на юге и севере – переменная облачность. При этом в Украине незначительно похолодает – на западе, юге и севере столбик термометра будет колебаться в пределах 15-17 градусов.

Холоднее всего, прогнозируют в Укргидрометцетре, в этот день будет в Сумской области – днем воздух прогреется до 13 градусов выше нуля.

Пятого апреля температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла. При этом на западе, в центре и севере (кроме Сумской области) пройдут дожди. На юге западе ожидается переменная облачность.

Шестого апреля ожидается значительное похолодание в западных областях страны. Здесь столбик термометра днем будет колебаться в пределах 7-9 градусов выше нуля. На севере воздух прогреется до 11-13 градусов. В центре, на юге и востоке – от 14 до 16 градусов тепла днем.

Сильные дожди пройдут на западе, а также в Киеве, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Незначительные осадки ожидаются в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области, на остальной территории – переменная облачность.

Седьмого апреля, согласно прогнозу Укргидрометцетра, дожди пройдут на всей территории страны. При этом столбик термометра на западе покажет отметку в 8-9 градусов, на юге – 13-15, в центре и на севере – 9-12 градусов выше нуля. Относительно тепла погода ожидается на востоке – до 15 градусов тепла.

Восьмого апреля переменная облачность ожидается на юге, востоке, а также в Днепропетровской области. В других регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь днем. На западе и севере воздух прогреется до 8-11 градусов выше нуля, на юге и востоке – 13-15 градусов. В то же время в центре столбик термометра будет колебаться между отметками в 10-12 градусов тепла.