- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю13:16
- Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается12:37
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Курс НБУ на сегодня: доллар остался неизменным, евровалюта подешевела09:38
- Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: весна, очень тепло, местами дожди09:21
- Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ08:52
- Жилищные вопросы для каждого сегмента переселенцев должны быть под контролем правительства - мнение08:15
- Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста08:04
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт07:52
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение07:39
В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю
В Украину идет незначительное похолодание. Так, уже через несколько дней на западе страны столбик термометра опустится до семи градусов выше нуля. На остальной территории температура будет колебаться в пределах 9-13 градусов тепла.
Прогноз погоды на неделю
Четвертого апреля дожди ожидаются на западе, в центре и востоке страны. В то же время на юге и севере – переменная облачность. При этом в Украине незначительно похолодает – на западе, юге и севере столбик термометра будет колебаться в пределах 15-17 градусов.
Холоднее всего, прогнозируют в Укргидрометцетре, в этот день будет в Сумской области – днем воздух прогреется до 13 градусов выше нуля.
Пятого апреля температура воздуха на всей территории страны будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла. При этом на западе, в центре и севере (кроме Сумской области) пройдут дожди. На юге западе ожидается переменная облачность.
Шестого апреля ожидается значительное похолодание в западных областях страны. Здесь столбик термометра днем будет колебаться в пределах 7-9 градусов выше нуля. На севере воздух прогреется до 11-13 градусов. В центре, на юге и востоке – от 14 до 16 градусов тепла днем.
Сильные дожди пройдут на западе, а также в Киеве, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Незначительные осадки ожидаются в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области, на остальной территории – переменная облачность.
Седьмого апреля, согласно прогнозу Укргидрометцетра, дожди пройдут на всей территории страны. При этом столбик термометра на западе покажет отметку в 8-9 градусов, на юге – 13-15, в центре и на севере – 9-12 градусов выше нуля. Относительно тепла погода ожидается на востоке – до 15 градусов тепла.
Восьмого апреля переменная облачность ожидается на юге, востоке, а также в Днепропетровской области. В других регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь днем. На западе и севере воздух прогреется до 8-11 градусов выше нуля, на юге и востоке – 13-15 градусов. В то же время в центре столбик термометра будет колебаться между отметками в 10-12 градусов тепла.
Фото: knk.media/
Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание
- В воскресенье в Украине до +24 С и без осадков
- В Украине вычислили размер средней зарплаты
- Прогноз погоды на сегодня, 18 августа - похолодает, уже чувствуется приближение осени
- Погода в Украине 31 мая: тепло, дожди и грозы
- Что будет с долларом до конца года? Прогноз экспертов
- В 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
- В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок14:35
- Розенко назвал ответственного за гуманитарную катастрофу на Донбассе 14:23
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху14:07
- Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко13:59
- Регионал Ефремов вывел заграницу миллионы долларов и способствовал созданию "ЛНР"13:48
- В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная13:33
- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя12:50
- Евросоюз ввел в обращение новую банкноту15:00
- Полиция Донбасса объявила подозрение "ополченцам" , среди которых рецидивист, наркоманы и тунеядцы 14:47
- В Волновахском районе в результате ДТП пострадал годовалый ребенок14:35
- Розенко назвал ответственного за гуманитарную катастрофу на Донбассе 14:23
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху14:07
- Четвертый день "пасхального перемирия": режим "тишины" российской стороной не соблюдался ни одного дня - Порошенко13:59
- Регионал Ефремов вывел заграницу миллионы долларов и способствовал созданию "ЛНР"13:48
- В Краматорске через весь город пройдет новый троллейбусный маршрут, цена проезда демократичная13:33
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю13:16
- "Пасхальное перемирие": российские кураторы требуют от "армий ЛДНР" поддерживать напряженность на фронте12:59
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)