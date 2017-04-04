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Валюти на 150 тисяч грн. в день - Нацбанк послабив тимчасові валютні обмеження

04.04.2017 20:41
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Валюти на 150 тисяч грн. в день - Нацбанк послабив тимчасові валютні обмеження

Національний банк України пом'якшив обмеження з продажу валюти населенню з 12 тис. грн в день до 150 тис. грн в день в еквіваленті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк продовжує суттєво пом’якшувати обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. грн в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. грн, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Такий крок допоможе збільшити глибину та ліквідність офіційного готівкового валютного ринку", - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначають, що реалізувати чергові кроки з лібералізації валютного регулювання дозволяє сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках та рішення Міжнародного валютного фонду про погодження третього перегляду програми співпраці з Україною та виділення четвертого траншу фінансування.

Крім того, Національний банк пом’якшує вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень.


Фото: finance.bigmir.net/

Теги: Донбасс, НБУ, валюта, покупки, ограничение
 
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