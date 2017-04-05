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Минздрав обнародовал список по программе "доступные лекарства"

05.04.2017 09:50
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Минздрав обнародовал список по программе "доступные лекарства"

Государство оплатит полную стоимость более 20 препаратов из перечня Минздрава, но если пациенты выберут другие лекарства – им придется доплатить
Перечень из 157 лекарств производства стран ЕС, США и Израиля, стоимость которых будет компенсировать государство, обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

По программе "доступные лекарства" государство будет возмещать стоимость препаратов для больных астмой, диабетом второго типа, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Государство оплатит полную стоимость более 20 препаратов из перечня Минздрава. Если пациенты выберут другие лекарства – им придется доплатить.Полный перечень препаратов можно посмотреть по ссылке:  

https://www.obozrevatel.com/finance/fea/57621-spisok-zdorovya-minzdrav-pokazal-polnyij-perechen-besplatnyih-lekarstv-v-ukraine.htm

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, стоимость, Минздрав, лекарства
 
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