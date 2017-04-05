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МВФ вынудил Украину ввести абонплату за газ

05.04.2017 18:10
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МВФ вынудил Украину ввести абонплату за газ

В Сети появился текст Меморандума правительства с Международным валютным фондом, в котором четко прописано, что Украина обязана ввести отдельный тариф на распределение газа уже в этом году. Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на сайт Министерства финансов.

«До конца августа 2017 года мы… применим тариф на распределение газа и отопление на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года», — сообщается в документе.

Также отмечается, что до конца сентября 2017 года данные изменения (разделение единого тарифа на газ на две составляющие: стоимость газа как товара и плата за его доставку) будут закреплены путем внесения изменений в постановление Кабмина №758.

Напомним, ещё вчера Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг обещала приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ.



Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата, МВФ, доставка, коммунальные услуги
 
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