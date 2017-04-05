МВФ выставило условие Украине: принятие пенсионной реформы до июня 2017

05.04.2017 07:50

Сегодня, 4 апреля, Международный валютный фонд опубликовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины. МВФ требует от Украины ускорения реформ.

В частности акцент делает на проведении пенсионной реформы, которая должна включать новый перечень варианте выхода на пенсию, с более широким диапазоном пенсионного возраста.

Согласно документу, украинцы смогут выбирать срок и условия выхода на пенсию.

Также предлагается введение дополнительных пенсионных выплат, чтобы стимулировать более длительную занятость граждан.

В МВФ ожидают, что украинский парламент до конца мая примет пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2018 года.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда выделил Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, но при этом был поставлено ряд требований.

Источник dialog.ua