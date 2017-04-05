- Точка на карте: Объект № 25 в реестрах не значится09:10
- Порошенко уверен в положительном решении по "безвизу" для Украины09:00
- Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко08:17
- Кредит МВФ: когда и как изменится жизнь украинцев07:55
- МВФ вимагає, щоб в Україні запровадили абонплату за газ07:40
- Організатори Євробачення заперечили новину про перенесення конкурсу07:20
- Взрывы в Балаклее: СБУ сосредоточилась на версии с беспилотникам07:05
- В Европарламенте сорвалось обсуждение безвиза для Украины из-за пожарной тревоги22:35
- Среднесрочный план действий правительства сводится к тому, чтобы побольше распродать, - Коновалюк22:10
- Порошенко озвучил два главных требования Путину21:45
Ноу-хау Минздрава: за бесплатные лекарства придется заплатить
Минздрав опубликовал список лекарств, которые попали в программу реимбурсации. Это значит, что пациенты смогут получать рецепты на них у своего врача и приобретать их в аптеках бесплатно или со значительной скидкой, а полную стоимость лекарств аптекам компенсирует государство, пишет Вести.
В программе уже захотели участвовать 1400 аптек, сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В Минздраве отметили, что деньги на программу должны найти территориальные общины, а не министерство, и призвали местные власти вовремя отчислять деньги аптекам.
В списке - 157 наименований лекарств, украинских и иностранных (производства Индии, Турции, Венгрии, Израиля, Германии, Франции). В основном препараты стоят в районе 30-80 грн за упаковку.
Только 15 позиций дороже 100 грн, два препарата - дороже 200 грн (израильский «Клопидогрел-Тева» и украинский «Платогрил») и два - дороже 300 грн (французское лекарство «Клопидогрель-Зентива» и «Лопирел» мальтийского производства).
Правда, есть существенный нюанс. Только 17 препаратов будут действительно бесплатными и за них пациентам не придется доплачивать. Это, например, «Фуросемид» производства Борщаговского фармзавода, который в аптеках стоит 8,12 грн. За остальные лекарства придется доплатить от 20 коп. и выше. Например, за тот же мальтийский «Лопирел» нужно будет доплатить 153,8 грн.
При этом, напомним, Минздрав обязал аптеки и производителей снизить цену на лекарства, которые участвуют в программе. Цены указал в своем разъяснении. Торговая наценка на препараты должна быть не больше 15%. Например, согласно приказу Минздрава, венгерский препарат «Верошпирон» (20 таб.) должен стоить 36 грн, а в аптеках его пока продают по 74 грн.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, Минздрав, лекарства, аптеки
- Стало известно, кто в 2017 году будет получать бесплатные лекарства
- После Нового года более тысячи лекарственных препаратов подешевеют
- Скоро в Украине начнут компенсировать часть средств при покупке лекарств
- В Украине отменят ночные поезда
- Минздрав обнародовал список по программе "доступные лекарства"
- Презервативы стали для украинцев роскошью
- Точка на карте: Объект № 25 в реестрах не значится09:10
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Меньшов передал террористам “ДНР” один миллион рублей 20:30
- Презентация достижений солнечных батарей в мариупольской больнице обернулась скандалом 18:50
- На Донетчине направлены в суд уголовные производства в отношении двух прокуроров17:30
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены 17:10
- Владимир Меньшов поддержал ДНР миллионом рублей и ноутбуком16:40
- «Паспорт» «ЛНР» можно получить за 300 российских рублей15:50
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо15:30
- Под Мариуполем утилизируют боеприпасы. Жителей призвали не паниковать 14:50
- Во Франции ищут желающих полежать два месяца за 16 тысяч евро09:20
- Точка на карте: Объект № 25 в реестрах не значится09:10
- Порошенко уверен в положительном решении по "безвизу" для Украины09:00
- Кинокритики пришли в восторг от "Пиратов Карибского моря 5"08:45
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко08:17
- Кредит МВФ: когда и как изменится жизнь украинцев07:55
- МВФ вимагає, щоб в Україні запровадили абонплату за газ07:40
- Організатори Євробачення заперечили новину про перенесення конкурсу07:20
- Взрывы в Балаклее: СБУ сосредоточилась на версии с беспилотникам07:05
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю
- Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт