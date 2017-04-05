Порошенко озвучил два главных требования Путину

05.04.2017 21:45

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию перестать убивать украинцев на Донбассе и вывести свои войска с украинской территории. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Espreso.TV.

"Единственное, что мы требуем от России — прекратите убивать украинцев, выведите ваши войска из Украины", — сказал Порошенко во время пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, которая состоялась 5 апреля.

"Это все, что мы требуем. Ничего больше. И тогда мы установим надлежащие демократические стандарты, восстановим контроль над границей", — добавил украинский президент.

После пресс-конференции Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что он поблагодарил премьер-министра Дании в поддержке территориальной целостности Украины и борьбе против российской агрессии на Донбассе.