Пропаганда Кремля получила еще одну "оплеуху" от Украины: опубликован список лживых российских книг, навсегда запрещенных в стране

05.04.2017 19:15

Государственная фискальная служба Украины опубликовала список из 74 запрещенных к ввозу в Украину книг и изданий. Соответствующее постановление опубликовали украинские СМИ, располагающие копией письма контрольных органов.

Согласно тексту постановления список содержит 74 наименования изданных в России книг, которые были пущены в печать в течение последних трех лет, охватывая период после Революции Достоинства в Украине.

При первом ознакомлении с тематикой указанной "литературы" становится понятно о масштабах развернутой против Украины войны российских пропагандистов.

Все издания так или иначе касаются войны Украины и России на Донбассе, а также попыток очернить украинскую революцию на Майдане.

Источник dialog.ua