Савченко сравнила политику в Украине и на Западе

05.04.2017 13:50

Народный депутат Надежда Савченко считает, что политикум Украины и западных стран примерно одинаковый, однако там политические деятели, в отличие от украинских, не делают себе выгоду ценой национальных интересов. Об этом она рассказала в кулуарах парламента, передает NewsOne.

Речь идет о подписании с МВФ Меморандума, который, как она считает, является сдачей национальных интересов. По ее мнению, западные политики не пошли бы на такой шаг в своей стране.

"Никогда не думайте, что политика святая: американская такая же, европейская такая же, азиатская такая же, российская такая же. Политика ищет выгоду. Другие политики в демократических странах не позволят себе делать выгоду ценой национальных интересов.

Потому что люди им это не позволят, там так выстроена система. А мы страдали, страдаем и будем страдать", – рассказала Савченко.

Источник segodnya.ua