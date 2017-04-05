Сегодня Европарламент проведет дебаты относительно безвиза для Украины

05.04.2017 11:50

Европейский парламент на сессии сегодня, 5 апреля, проведет дебаты по вопросу предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Об этом пишет «Европейская правда».

Дебаты начнутся в 16:00 по киевскому времени, украинский безвиз в перечне вопросов значится под третьим номером.

Официально украинский вопрос звучит так – проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Ожидается, что во время дебатов выступит докладчик по украинскому вопросу евродепутат Мария Габриэль.

Голосование в Европарламенте по украинскому безвизу состоится 6 апреля.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил безвиз для Украины.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

Источник dnews.dn.ua