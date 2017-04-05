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УКРОП предлагает обязать облгазы за их счет устанавливать бытовым потребителям индивидуальные счетчики
Народные депутаты из "Украинского объединения патриотов – УКРОП" зарегистрировали в парламенте законопроект о внесении изменений в закон об обеспечении коммерческого учета природного газа (№6277-1). Речь идет о том, что субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны устанавливать бытовым потребителям индивидуальные, а не общедомовые счетчики топлива. Об этом 4 апреля во время брифинга в Верховной Раде заявил председатель политсовета "Украинского объединения патриотов – УКРОП", народный депутат Тарас Батенко.
"Мы хотим предусмотреть в законе пункт, согласно которому население будет иметь право на установку индивидуальных счетчиков за средства облгазов, которые уже заложены в тарифе, и, соответственно, сможет платить за фактически потребленный газ", – подчеркнул Тарас Батенко.
Нардеп добавил, что граждане не должны переплачивать за газ, тем более что это не соответствует ни качеству самого голубого топлива, ни уровню услуг, которые предоставляют облгазы. Вместе с тем в УКРОПе требуют перезагрузки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и отставки ее действующего главы Дмитрия Вовка, который своей деятельностью фактически обслуживает часть олигархов. По инициативе НКРЭКУ украинцы уже платят за электроэнергию по завышенным тарифам по сомнительной формуле "Роттердам+". А теперь комиссия под руководством Дмитрия Вовка хочет заставить граждан перечислять свои средства еще и на частные счета облгазов путем введения абонентской платы за газ. В партии настаивают на отмене соответствующего решения регулятора.
В свою очередь народный депутат Ирина Констанкевич подчеркнула, что в случае введения абонентской платы счета за потребленный газ станут неподъемными для почти 80% граждан.
"Мы будем отстаивать права людей и бороться против таких злоупотреблений и антигуманистической политики нашей власти", – заявила Ирина Констанкевич. В УКРОПе также отметили, что пребывание на посту Дмитрия Вовка противоречит действующему законодательству, согласно которому НКРЭКУ не может возглавлять человек, проработавший в отрасли менее пяти лет.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, газ, счетчик, потребитель, УКРОП
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