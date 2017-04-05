В Европарламенте сорвалось обсуждение безвиза для Украины из-за пожарной тревоги

05.04.2017 22:35

Прямо во время заседания в здании европейского законодательного органа сработала сигнализация. Сегодня в здании Европейского парламента, где должны были начаться дебаты по безвизовому режиму для Украины, сработала сигнализация пожарной тревоги, после чего люди были эвакуированы, сообщает "Диалог UA".

Примечательно, что сигнал сработал прямо во время пленарного заседания Европарламента, после чего депутатов попросили покинуть помещение. Стоит отметить, что заседание не отменили.

Наличие пожара не подтвердилось. Через некоторое время парламентарии вернулись в парламент, после чего заседание продолжилось. В настоящий момент пока неизвестно, что именно стало причиной срабатывания сигнала тревоги.