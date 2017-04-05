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В элитном детсаду Киева изнасиловали трехлетнего ребенка

05.04.2017 16:50
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В элитном детсаду Киева изнасиловали трехлетнего ребенка

В Соломенском районе столицы на территории общеобразовательного частного учебного заведения "Кияночка" пострадала девочка. Об этом сообщил источник "Обозревателя" в правоохранительных органах. Школа-сад находится на ул. Борщаговской.

По информации источника, девочка рассказала маме о "дяде".

Сотрудники частного учебного заведения в полицию не обращались. Каким образом они могли не уследить, выпустить ребенка из поля зрения - большой вопрос. Известно только, что об исчезновении детей в этот день из садика сигналов не поступало.

Может ли кто-то из сотрудников учебного заведения быть причастен к совершению преступления - проверят правоохранители.
Информацию о ЧП "Обозревателю" подтвердили и врачи. По их словам, девочку с повреждениями доставили в хирургическое отделение одной из столичных больниц.

Школу-детсад основали заслуженные работники культуры Украины Галина и Дмитрий Кайгородовы.

В заведение принимают детей от двух лет и до 4 класса. Стоимость обучения/пребывания ребенка обходится в шесть тысяч гривен в месяц. Также требуется вступительный взнос на такую же сумму.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Киев, изнасилование, детсад
 
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