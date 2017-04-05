В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста

05.04.2017 17:50

Операция по монтажу пролетов автодорожной части Крымского моста на морские опоры началась в акватории со стороны Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань", передает Крыминформ.

"На керченском участке автодорожного моста стартовало сооружение пролётов автодорожного моста над акваторией. Операция идет методом продольной надвижки", – сообщили в пресс-службе заказчика.

По информации ФКУ "Упрдор "Тамань", с начала строительства свайные работы выполнены более чем наполовину: на глубину от 12 до 90 м погружены почти 4 600 из 7 000 свай трех типов.

Источник segodnya.ua