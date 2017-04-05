В Украине остановится еще одна ТЭС

05.04.2017 16:10

Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области завтра, 6 апреля 2017 года, приостановит свою работу. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, информирует РБК-Украина.

"Завтра будет остановлена Змиевскую ТЭС. Нам хватает мощности", – добавил он. По словам министра, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе.

В то же время Насалик подчеркнул, что ограничений энергоснабжения из-за остановки украинских теплоэлектростанций не будет. "Отключать электроэнергию не будут по всей Украине", – заверил он.

Эту информацию подтвердили и в Укрэнерго. "Ограничений пока не будет", – заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных перебоях энергоснабжения.

Ранее сегодня уже прекратили работу две ТЭС – Трипольская (для экономии антрацитового угля) и Приднепровская (из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса).

Источник korrespondent.net