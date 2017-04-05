Забастовка автоперевозчиков под зданием киевской ОГА и отмена льготного проезда в общественном транспорте. ВИДЕО

05.04.2017 21:20

В Сети появилось видео забастовки автоперевозчиков под зданием ОГА с высоты птичьего полета. Как сообщалось, сегодня в столице бастовали водители маршруток. Они требовали отказаться от снижения цен за проезд и принесли под здание киевской обладминистрации шины. Кроме того, во время установки палатки произошла потасовка между протестующими и полицейскими.

Отметим, что в феврале подорожал проезд в киевских и пригородных маршрутках.

Ранее сообщалось, что в Кабмине все-таки собираются провести долгожданную монетизацию льгот. Это принесет с собой и отмену льготного проезда в общественном транспорте. Видео предоставлено Air Dreams Media.

Источник kiev.segodnya.ua