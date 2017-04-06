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Европейский парламент решает судьбу украинского безвиза

06.04.2017 09:50
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Европейский парламент решает судьбу украинского безвиза

В четверг Европейский парламент планирует рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима для Украины.

В 10:00 начнется встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом, пишут Украинские новости.

В 11:00 при участии вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина состоится брифинг "О мероприятиях по организации очищения от взрывоопасных предметов и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов".

В 12:00 начнет работу 10-й Киевский форум по безопасности.

В 12:00 начнется пресс-конференция председателя Государственной службы геологии и недр Николая Бояркина "Госгеологии-2017: международная деятельность, легализация добычи янтаря и наполнение госбюджета".

В 14:15 состоится встреча председателя Верховной Рады Андрея Парубия с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в четверг посетит Украину для встреч с властями.

Также в четверг потенциальные немецкие инвесторы проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве намерены представить технико-экономическое обоснование проекта.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европейский парламент, безвизовый режим
 
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