Кредит МВФ: когда и как изменится жизнь украинцев

Совет директоров Международного Валютного Фонда (МВФ) принял решение выделить Украине очередной кредитный транш в размере одного миллиарда долларов. За несколько недель до этого правительство подписало с Фондом обновленный текст меморандума о сотрудничестве. Условия дешевого кредита до сих пор не озвучили. Однако, из заявлений МВФ и Кабмина следует: украинцев ждет масштабная пенсионная реформа, открытый рынок земли и новая система получения субсидий.

Сайт Сегодня выяснил, как изменится жизнь украинцев после подписания меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Что Украина пообещала МВФ

Эксперты уверены, что Украина не может отказаться от помощи МВФ. Без денег фонда стране все равно придется брать кредиты, но уже на внешних рынках и под высокие проценты, пояснил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Как подсчитал эксперт, в украинском золото-валютном резерве находится 15,5 миллиардов долларов, 4 миллиарда из них – чистый резерв, а остальное – деньги МВФ. Только в 2017-м Украине необходимо получить займов, как минимум, на пять миллиардов долларов. Валюта нужна для экспорта энергоресурсов, погашения и обслуживания кредитов, стабилизации курса гривни и т.д.

Главное требование МВФ – провести структурные экономические реформы. Больше всего вопросов возникло при обсуждении пенсионной реформы. Как отмечает министр соцполитики Андрей Рева, еще в феврале Фонд настоятельно рекомендовал Кабмину пойти на непопулярный шаг и повысить пенсионный возраст. Вероятнее всего, одна из первых версий меморандума включала в себя эту рекомендацию. Так, текст меморандума, в котором говорилось: украинцы будут выходить на заслуженный отдых на три года позже, опубликовало одно из украинских изданий.

Однако позже правительству удалось убедить экспертов Фонда не пересматривать пенсионный возраст. В эфире одного из телеканалов Рева пояснил: возраст выхода на пенсию увеличивают, чтобы изменить соотношение работающих и пенсионеров. В Украине есть возможность вместо того, чтобы сокращать количество пенсионеров, увеличить число работающих. Дело в том, что из 26 миллионов работоспособных официально трудоустроены всего 16 миллионов человек, а взносы в Пенсионный фонд (ПФ) платят только 10,2 миллиона человек. Если обязать всех работающих платить в ПФ, повышать пенсионный возраст не придется.

Кроме того, Украине, согласно меморандуму, необходимо открыть рынок земли (сейчас землю нельзя продавать, вместо этого ее сдает в аренду), удерживать коммунальные тариф на экономически обоснованном уровне, укрепить банковскую систему, создать рынок газа и продать (приватизировать) часть государственных предприятий.

Обновленный текст меморандума все еще не опубликован в открытом доступе. Об обязательствах, которые взяло на себя правительство, можно судить только из заявлений чиновников и пресс-релизов МВФ. Лидер одной из парламентских фракций даже подал в суд на Кабмин с одним требованием: обнародовать текст документа.

После выделения Украине очередного транша, на сайте МВФ появилось заявление: "Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста. Необходимы также постоянные усилия для улучшения управления доходами и продвижение реформы государственного управления".

Как изменится жизнь украинцев

Единый социальный взнос придется платить всем. Как рассказали "Сегодня" в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. "В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – пояснил на тот момент зампредседателя ПФ Николай Шамбир (с первого апреля чиновник работает замминистра соцполитики, отвечает за пенсионную реформу).

Некоторым пенсионерам запретят работать. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, "богатым" пенсионерам предложат выбирать – или получать зарплату, или пенсию. Так, тысячи украинцев получают пенсии больше 10 тысяч гривен, а отдельные пенсионеры, например, судьи, получают от государства десятки тысяч гривен.

Стаж можно будет купить. Согласно закону, в 2021-м на пенсию смогут претендовать украинцы с общим стажем не менее 30 лет, таких в стране лишь 8%. Страховой стаж будет снижен до 15 лет с первого января 2018 года, анонсировали в Минсоцполитики. При этом появится возможность купить себе 15 лет страхового стажа, по 704 гривни за каждый месяц. За 10 лет придется заплатить 84 480 гривен, а за 15 лет – 126 720 гривен.

Пенсии повысят уже с первого октября. Часть пенсий рассчитаны с учетом устаревшей средней зарплаты в 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда. После предусмотренного пенсионной реформой "осовременивания", эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров). Больше, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, повышение пенсий произойдет в октябре этого года.

Субсидию будут выплачивать деньгами. Еще в прошлом году Украина взяла на себя обязательство перед МВФ выплачивать льготы деньгами. Монетизация должна заработать уже в начале следующего года. По данным Госсстата, в апреле средний размер субсидии достиг 1521 гривни, а сумма в платежках – 1808 гривен. То есть субсидианты платили за коммуналку в среднем 287 гривен, остальное компенсировало государство. Если после монетизации вместо 1808 гривен потратить на коммунальные услуги 1000 гривен (сократить потребление электроэнергии, установить тепловой счетчик и т.д.), 521 гривню можно получить на руки.

Цена на газ будет меняться. Украина еще в 2016-м взяла на себя обязательство поддерживать тариф на газ на уровне не ниже "экономически обоснованного" (стоимость импортного газа плюс транспортировка и налоги). В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долларов. Если тариф по требованию МВФ пересмотрят – стоимость кубометра газа для украинцев вырастет с 6,8 до 8,5-11 гривен за куб газа.

Участок земли можно будет продать. Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2017 года. Еще в прошлом году руководитель миссии МВФ Рон ван Руден отметил, что существующий мораторий на продажу земель делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", – сказал представитель МВФ. О необходимости открыть рынок земли говорилось и во вчерашнем заявлении МВФ. Если мораторий снимут, украинцы смогут продавать свою землю.

Отметим, очередной транш от МВФ разблокирует макрофинансовую помощь со стороны ЕС на 600 миллионов евро. Выделить кредитные средства Украине должны были еще в прошлом месяце, однако из-за решения о блокаде неподконтрольной территории Донбасса, Фонд решение перенес для того, чтобы уточнить новые макроэкономические прогнозы Украины.

МВФ объединяет больше 180 государств, в том числе и Украину (с 1992 года). Фонд дает дешевые кредиты странам с проблемами в платежном балансе. При этом кредиты предоставляют не просто так, а под конкретные условия. Вместе с правительством страны-должника эксперты МВФ разрабатывают комплекс рекомендаций, которые позволят выйти стране из кризиса или улучшить экономическую ситуацию. В меморандуме о сотрудничестве государство берет на себе определенные обязательства, часть из которых – по рекомендации МВФ. После подписания документа Совет директоров МВФ принимает решение о выделении стране кредита.