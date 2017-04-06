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МВФ вимагає, щоб в Україні запровадили абонплату за газ
Українська сторона зобов’язалась перед Міжнародним валютним фондом запровадити абонплату за газ, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Такі дії, за словами представників Фонду, мають зменшити частку витрат на субсидії для оплати комунальних послуг. За домовленостями сторін, абонплату буде введено до кінця липня поточного року. Також в тексті меморандуму України та Міжнародного валютного фонду вказано, що планується переглянути решту параметрів системи комунальних субсидій, а також будуть внесені зміни щодо соціальних норм в залежності від місяця опалювального сезону. Все це має дозволити зменшити витрати на субсидії на 47 мільярдів гривень у цьому році.
Нагадаємо, в квітні було введено додатковий тариф за розподіл газу, однак його дію призупинили через критику зі сторони влади. Український прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до представників Національної комісії, яка опікується держрегулюванням у сфері енергетики з проханням, аби абонплата за газ була скасована. За даними Гройсмана, якщо її не скасувати, тарифи для жителів багатоповерхових квартир можуть вирости в 3 рази.
Теги: Донбасс, газ, МВФ, тарифы
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