Порошенко уверен в положительном решении по "безвизу" для Украины

06.04.2017 09:00

Президент уверен, что Европарламент завтра примет положительное решение относительно предоставления Украине безвизового режима

Президент Петр Порошенко уверен, что Европарламент завтра, 6 апреля, примет положительное решение относительно предоставления Украине безвизового режима.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с украинской общиной Дании, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Сегодня в Европейском парламенте прошли дебаты относительно украинского "безвиза". Завтра голосование. И оно будет положительным для Украины", – отметил он.



Как сообщалось, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли неоднократно заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Источник: http://www.segodnya.ua



