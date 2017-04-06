Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко

06.04.2017 08:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить "Минск" – Порошенко

Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном.

"Россия продолжает предпринимать шаги для того, чтобы разорвать отношения Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения", – заявил он.

"РФ уничтожает Минские договоренности признанием фейковых документов фейковых стран (так называемых "ДНР" и "ЛНР"), конфискацией украинской собственности на оккупированной украинской территории, введением рублевой зоны и делает другие шаги для того, чтобы официально признать эти территории", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, 18 февраля Россия признала действительными документы, удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Порошенко, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх