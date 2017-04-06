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В Украине снова зима: дожди и мокрый снег с 6 апреля

06.04.2017 10:25
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В Украине снова зима: дожди и мокрый снег с 6 апреля

С 6 апреля, с четверга, в большинстве регионов Украины погода изменится в худшую сторону, и не исключено, что в отдельных областях выпадет мокрый снег. 

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, самая ненастная и неприятная погода сегодня ожидается в западных регионах, где столбик термометра опустится до 5-9 градусов со знаком плюс. В четверг здесь ожидаются дожди, местами мокрый снег, и только в Тернопольской и Хмельницкой областях сохранится более-менее нормальная погода, и в дневные часы в этих регионах воздух прогреется до 12-14 градусов. На этом, как отмечает Диденко, погодные сюрпризы не закончатся, и уже в пятницу холодный циклон перейдет на остальные регионы страны. 7 апреля в ночные часы температура будет понижаться до 0 градусов, на западе возможны заморозки и отрицательная температура воздуха. 

В пятницу вечером холодные дожди доберутся до Киевской, Житомирской, Одесской и Винницкой областей, однако они не должны перейти в мокрый снег. В субботу дневная температура составит не больше +10 градусов. 



Теги: Донбасс, погода, снег, дождь
 
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