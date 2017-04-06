Взрывы в Балаклее: СБУ сосредоточилась на версии с беспилотникам

06.04.2017 07:05

Следствие Службы безопасности Украины убеждено, что на территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области произошла диверсия

Об этом идет речь в сопроводительной информации к постановлению Киевского суда Харькова, передает Politeka.

И следователи уверены, что диверсия была осуществлена с помощью беспилотников.

Согласно постановлению, следователь указал, что 23 марта примерно в 02:40 на территории этого арсенала «неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершено диверсионные действия с помощью БПЛА».

Результатом этой диверсии стали взрывы ракет ЗМ9-ЗРК «Бук М1» и снаряды 152 мм на технической территории арсенала.

СБУшник также попросил суд позволить арестовать два компьютерные блока (сервера и видеорегистратора), принадлежащих воинской части. На них есть видеозаписи и списки людей, посещавших арсенал. Суд ответил удовлетворительно.