В Киеве презентовали гимн Чемпионата мира по хоккею

21.04.2017 20:24

Сегодня в Киеве состоялась презентация официального саундтрека Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужчин, который состоится в украинской столице с 22 по 28 апреля.

Издание "Интерфакс" сообщает, что оргкомитет ЧМ по хоккею в Украине выбрал в качестве гимна спортивного события новую композицию под названием "Чоловiча справа" Артема Бурбы и Юрия Грузинского (группа Social Classes).

Отмечается, что Бурба и Грузинский также являются создателями официального гимна Чемпионата Украины по баскетболу.

"Не знаю, как у нас это получается, но наши треки становятся если не официальными гимнами спортивных мероприятий, то, по версии журналистов, неофициальными саундтреками исторических событий. И если раньше это происходило ситуативно, то в случае с Чемпионатом мира по хоккею мы с Юрием поставили перед собой такую задачу осознанно", - отметил А.Бурба.