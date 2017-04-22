Украинец Олег Веряев стал золотым призером на чемпионате Европы по спортивной гимнастике (ФОТО)

22.04.2017 09:46

Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбуке.