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Украинец Олег Веряев стал золотым призером на чемпионате Европы по спортивной гимнастике (ФОТО)
22.04.2017 09:46
Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Фейсбуке.
"Украинец Олег Верняев - чемпион Европы по спортивной гимнастике в многоборье! Наш Олимпийский чемпион подтвердил свое мастерство в многоборье и одержал уверенную победу, защитив свой титул!", - говорится в сообщении.
Фото: censor.net.ua/
Теги: Украина, Донбасс, медаль, гимнастика, Олег Азарченко
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