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Виталий Кличко дал свой прогноз на поединок брата против Джошуа
Виталий Кличко, нынешний мэр украинской столицы и экс-чемпион мира в супертяжелом весе, дал прогноз на исход предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, родным братом столичного главы. Как информирует replyua.net, Виталий Кличко рассказал о предстоящем бое в эфире телеканала Sky Sports.
«В субботу в ринге встретятся два отличных бойца, два чемпиона мира и два олимпийских чемпиона. У каждого бойца есть недостатки, и Владимир не является исключением. Его самый большой недостаток – концентрация. Он был недостаточно сконцентрирован в поединке с Тайсоном Фьюри, но теперь все будет по-другому. Я никогда не видел у него такой концентрации, как сейчас», рассказал Кличко. Что касается прогноза, то у Кличко он довольно оптимистичный.
«Мой прогноз? Думаю… Нет, даже не думаю, а уверен – Владимир нокаутирует британца в десятом раунде. Как ему удастся справиться с напором Джошуа? Не буду вам говорить, но вы будете очень удивлены тем, что увидите», подчеркнул Виталий Кличко. Напомним, что бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко
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