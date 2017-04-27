Виталий Кличко дал свой прогноз на поединок брата против Джошуа

27.04.2017 15:38

Виталий Кличко, нынешний мэр украинской столицы и экс-чемпион мира в супертяжелом весе, дал прогноз на исход предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, родным братом столичного главы. Как информирует replyua.net, Виталий Кличко рассказал о предстоящем бое в эфире телеканала Sky Sports.



«В субботу в ринге встретятся два отличных бойца, два чемпиона мира и два олимпийских чемпиона. У каждого бойца есть недостатки, и Владимир не является исключением. Его самый большой недостаток – концентрация. Он был недостаточно сконцентрирован в поединке с Тайсоном Фьюри, но теперь все будет по-другому. Я никогда не видел у него такой концентрации, как сейчас», рассказал Кличко. Что касается прогноза, то у Кличко он довольно оптимистичный.



«Мой прогноз? Думаю… Нет, даже не думаю, а уверен – Владимир нокаутирует британца в десятом раунде. Как ему удастся справиться с напором Джошуа? Не буду вам говорить, но вы будете очень удивлены тем, что увидите», подчеркнул Виталий Кличко. Напомним, что бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне.