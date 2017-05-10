Что предпримет Кремль, если Украина начнет освобождение Донбасса по «хорватскому» сценарию. ВИДЕО

10.05.2017 17:35

Политический консультант Олег Медведев дает "500% гарантии", что Россия использует всю свою военную мощь в случае, если Украина начнет освобождение Донбасса по "хорватскому" сценарию – военным путем.

Так, в эфире "Обозреватель.LIVE" эксперт пордчеркнул, что армия РФ в несколько раз превосходит потенциал ВСУ.

Медведев напомнил, что в конце марта 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии почти до 2 млн человек. Россия усиливает свое военное пристуствие вдоль всей восточной границы Украины, подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о перспективах деоккупации неподконтрольных Киеву территорий силами ВСУ, он заявил: "Может ли страна, у которой армия численностью максимум 250 тысяч человек планировать наступательные действия против военной мощи, которая в 5-6 раз превышает военный потенциал Украины?".

По его словам, в 2014 году на Донбассе РФ открыто приняла участие в боях под Иловайском лишь по той причине, что ВСУ начали активное наступление. "Это было для России ситуацией крайней необходимости. Если бы не было прямого вторжения регулярных подразделений российской армии, тогда бы ситуация закончилась взятием Донецка и Луганска", - пояснил политконсультант.

Россия точно также грубо вмешается только в том случае, сказал он, если Украина начнет полномасштабные действия на Донбассе.

"Конечно, идея пойти в наступление очень популярна. Нужно понимать, что это не завершится противостоянием с явными вооруженными формированиями... Если будет успех украинских военных, то однозначно, 500% гарантии, что они получат помощь со стороны РФ, которая для них является неисчерпаемым резервуаром живой силы, денег, оружия и техники", - подчеркнул Медведев.

Если кто и может планировать наступление, то это – Россия", - добавил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев заявил о готовности Украины вернуть контроль над Донбассом по "хорватскому" сценарию.