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В Днепре в День Победы пролилась кровь. ВИДЕО
День Победы Днепр встречает пасмурной холодной погодой, первыми стычками и беспрецедентными мерами безопасности. Люди говорят, что такой охраны они не припомнят. Об этом пишет КП в Украине.
Главные торжественные мероприятия проходили от памятника генералу Пушкину, или, как его называют в народе "Танка", к монументу Вечной славы. Здесь с четырех сторон выставили заградительные красные решетки, дежурит огромное количество спецназа, кинологи с собаками, у правоохранителей металлоискатели, конная полиция. Обыскивали всех, проверяли сумки и рюкзаки.
Как оказалось, такие меры совсем не случайны. Когда после основного короткого возложения цветов к монументу пошла колонная социалистов, дежурившие бойцы АТО подняли волну возмущения. Всему виной, как оказалось, красные флаги. Только благодаря правоохранителям не завязалась массовая драка. Правда, первая кровь таки пролилась. Разбили голову одному из активистов, преградивших путь социалистам. В конце концов, флаги были опущены, и колонна смогла пройти через коридор спецназа.
Еще горячее стало, когда пошел "Бессмертный полк". Активистов, которые шли во главу колонны в голубых жилетках Оппозиционного блока не захотели пропускать все те же бойцы АТО. Снова завязалась потасовка. Тех, кто махал кулаками, скрутили спецназовцы и перекрыли путь всем. Позже правоохранители все же пропустили простых горожан с портретами дедов-фронтовиков. При этом бойцы АТО продолжали следить, чтобы ни у кого не было георгиевской ленты. Активисты кричали, мол снимите ленту по-хорошему. Кто не слушался - с тех оранжево-черную символику грубо срывали
Мы поинтересовались у полиции, которая заполняла какие-то бумаги, не админпротоколы ли это. При этом рядом стоял человек, у которого с букета сняли георгиевскую ленточку. Нам объяснили, что просто описывают факт изъятия. Чтобы избежать новых стычек.
Стариков в медалях можно было пересчитать по пальцам. Зато по всей длине аллеи группами стояли крепкие люди без опознавательных знаков.
Теги: Донбасс, кровь, Днепр, День Победы
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