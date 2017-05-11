11 МАЯ – БЕРЕЗОСОК: ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ

11.05.2017 07:45

Этот день посвящен березе как удивительному и целебному дереву. Считается, что 11 мая ее сок особенно наделен дарами исцеления и обладает наибольшей силой влиять на организм человека. Издавна березу, как никакое иное дерево, воспевали в своих произведениях творческие люди. Считается, что наиболее полезны при различных недугах кора, листья, сережки и сок.



По народному поверью, каждая отдельно стоящая березка – это душа трагически погибшего человека. И в ней струится не просто сок, а настоящая кровь. Энергия, которую излучает дерево, ближе всего подходит женской натуре. Эта природная связь березы и женщины стала основой многих эпитетов, ведь недаром говорили: «Стройна, как березка».



Считается, что самый вкусный и полезный сок течет в верхних ветках, и если суметь к нему добраться, можно вылечить любую болезнь. Но заготавливать такой сок в туманную и пасмурную погоду не рекомендуется, так как от него проку будет мало. Современные врачи советуют использовать сок березы как мочегонное и противовоспалительное средство. Нередко в старину при лечении больного использовали обряд: с ладанкой выходили на перекресток и дожидались теплого ветра с юга. Ветер по поверью вселялся в ладанку, которую затем нужно было одеть на больного человека. «Ветер тепляк – будешь здоровяк», - говорили в народе. Однако перед тем как надеть ладанку, пациенту следовало искупаться в дождевой воде.



Поговорки и приметы.



Если солнце на востоке ясное – лето будет хорошее. Днем тепло и солнечно, а ночью ярко светят звезды – ожидается богатый урожай. Звезды 11 мая мерцают – в ближайшие дни пойдет дождь. Если в этот день как можно плотнее и сытнее пообедать – грядки и пашни будут плодородны. На Березосток нельзя: стричь младенцам и маленьким детям ногти и волосы. А также прокалывать уши, иначе это грозит утратой здоровья и удачи, и может вообще повредить слух.

Источник: http://zi.dn.ua