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Гурт O.Torvald вперше прокоментував результати Євробачення-2017

15.05.2017 19:15
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Гурт O.Torvald вперше прокоментував результати Євробачення-2017

Музичний гурт O.Torvald вперше прокоментував результати пісенного конкурсу Євробачення-2017, на якому музиканти представляли Україну і посіли 24 місце в загальному рейтингу, інформує replyua.net.

На офіційній сторінці гурту в соціальній мережі Facebook музиканти подякували всім, хто підтримував їх протягом останніх тижнів в конкурсі, а також згадали команду, яка також не полишала їх в підготовці до конкурсу. «Все, що ми бачили зсередини, то було невеличким, але важливим стрибком вище своєї голови для кожного з нас: музикантів, постановників, організаторів, волонтерів», зауважили O.Torvald. Також музиканти відзначили, що гасло цього річного конкурсу «Шануймо різноманіття» не виявились пустими словами і саме Євробачення, на їх думку, змінило курс майбутнього розвитку держави. Згадали українські рокери і переможця з Португалії Сальвадора Собрала. Привітавши його, вони додали, що вже другий рік поспіль на цьому конкурсі перемога дісталась талановитій та щирій пісні.

Не залишили без коментарів O.Torvald і інших учасників конкурсу. Зокрема, українським рокерам до смаку припала після співачки з Бельгії, норвезьких виконавців, які представили «цікаву актуальну електроніку» та представника Австрії. 



Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс, комментарий
 
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