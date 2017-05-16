Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость

16.05.2017 19:03

Я уже писал не так давно про небольшой городок Жовква Львовской области, который отказался от газового отопления и перешел на опилки. Теперь рассмотрим другой позитивный пример. На этот раз — в Днепропетровской области. Там отказался от газа и перешел на пеллетные котельные небольшой и депрессивный город Марганец. У города не было денег, чтобы расплатиться за газ, поэтому пришлось идти на крайние меры — отказываться от газа, искать инвестора, строить новые котельные и отапливать коммунальные объекты шелухой от семечек.

И эта идея сработала.

Проблемы в коммунальной сфере у Марганца начались давно. Из-за того, что в городе плохо работала система центрального отопления, люди стали постепенно переходить на индивидуалку. От этого центральное отопление приходило в еще больший упадок — количество абонентов уменьшалось, а затраты на доставку тепла в квартиры оставались прежними. Росли долги, и ничего сделать с этим было невозможно — котельные были старыми и неэффективными, теплотрассы грели воздух, и вся эта устаревшая рухлядь, конечно, не могла нормально работать. Менять ситуацию нужно было радикально.

В итоге систему центрального отопления в городе просто упразднили, из-за чего оставшимся жителям Марганца пришлось поголовно устанавливать себе индивидуальное отопление в квартирах. Однако, помимо квартир, в городе было множество объектов коммунальной сферы, которые тоже необходимо было отапливать зимой — школы, поликлиники, детские сады, административные здания. Для этой цели было решено построить с нуля несколько новых котельных на новом виде топлива — пеллетах из шелухи подсолнечника. Это отход производства подсолнечного масла. В Украине с таким сырьем нет проблем. Раньше его просто выбрасывали. Теперь оно приходит на смену дорогому импортному газу.

Выглядит это так. Старые советские котельные оказалось проще закрыть и упразднить, чем реформировать. Всю систему отопления пришлось создавать заново. Теперь вместо хорошо знакомой всем типовой совковой котельной — серой громадины с кирпичной трубой, напоминающей Бухенвальд, — в Марганце работают вот такие небольшие и современные установки.

Большая серебристая бочка — это емкость, в которую загружается топливо. Из этого резервуара пеллеты подаются в топливные котлы.

Мощности одной такой котельной хватает, чтобы отопить помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Расход топлива — около 4 тонн пеллетов в сутки.

Пеллеты выглядят так. Это небольшие гранулы, которые можно делать из различных отходов растительного происхождения — опилок, соломы, шелухи от семечек и т.д.

Теперь посмотрим как все это выглядит изнутри. В помещении котельной находится несколько котлов. Все выглядит аккуратно и чисто — без полуметрового слоя грязи, пыли и машинного масла на полу и оборудовании, как в обычных котельных. Работают котлы тихо. Никакого запаха не ощущается.

Слева на фото виден резервуар с пеллетами

Все строительство велось за счет инвестора. Из бюджета деньги не выделялись.

В общей сложности в Марганце теперь экономится около 3 млн кубов газа в отопительный сезон. В масштабах страны это не очень много. Но из таких маленьких шагов и состоит долгий путь к энергонезависимости всего государства. В Украине очень много различного сырья, пригодного для сжигания в твердотопливных котлах. Аграрный сектор является неиссякаемым источником таких отходов. Поэтому заменять газ на пеллеты в целом можно и нужно по всей стране. В совокупности такие усилия могут дать очень хорошую экономию для бюджета и оставить в стране миллионы и даже миллиарды долларов, которые сегодня тратятся на закупку топлива за границей.

Сейчас аналогичные котельные на пеллетах тот же инвестор уже строит в других городах Днепропетровской области — в Никополе, Покрове и Днепре. Но особенно большой потенциал для внедрения подобных проектов существует в аграрных областях.

Под злобный скрежет зубов «братского народа», который продолжает мечтать о «газовом холодоморе» для украинцев, Украина понемногу внедряет альтернативные виды топлива, а также строит солнечные и ветровые электростанции. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но движемся в правильном направлении.

Источник блог Дениса Казанского.