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Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом.
Существует много моментов, которые необходимо учитывать родственникам усопшего. Пожалуй, самая распространенная примета связана с зеркалами.
Сразу же после смерти в доме умершего необходимо завесить все зеркальные поверхности непрозрачной тканью. Согласно поверью, это нужно, чтобы душа покойного не провалилась в зеркальный мир вместо загробного и не утянула на тот свет кого-то из близких. На протяжении сорока суток зеркал не открывают, поскольку все это время дух находится в родных для него местах.
Еще один известный обычай, соблюдаемый даже в атеистические советские времена – это класть возле порога дома с покойником еловые ветки. Это нужно, чтобы родственники и друзья, которые пришли почтить память, не унесли смерть в свое жилище.
Есть поверье, что покойника нельзя оставлять одного, не только в доме, но даже в комнате. Желательно, чтобы рядом с гробом постоянно кто-то находился. Ведь душе умершего нужна молитвенная поддержка, поэтому нужно читать возле гроба псалмы и молитвы.
Предмет мебели, на котором стоял гроб, нужно перевернуть вверх ногами, когда его повезут на кладбище. Поставить его обратно можно только про прошествии суток. Якобы, если проигнорировать такую примету, умерший может вернуться в виде духа, не найдя покоя на небесах и пугая живых.
В гроб к покойнику нельзя класть фотографии, иначе изображенные на ней умрут. Однако, к фотографиям уже умерших это не относится.
Существует еще множество народных поверий, связанных с обычаем похорон. Примем, они могут различаться в разных культурах и у разных национальностей. Но есть и чисто практические советы, которые стоит соблюдать на похоронах, руководствуясь гигиеной и заботой о своем здоровье.
Так, специалисты похоронного дела не советуют целовать мертвого, несмотря на то, что это довольно древняя традиция. Дело в том, что от трупов живым передается несколько десятков заболеваний. Ведь трупные жидкости также смертельно ядовиты.
Например, при подготовке усопшего мужчины к церемонии похорон при бритье ему могли поранить кожу. Из нее выделилась жидкость, которая впоследствии может попасть при поцелуе в организм человека.
Также необходимо знать, что мертвое тело выделяет газы, если не было процедуры вскрытия. В этом случае в теле возникает давление, как в автомобильной покрышке. Из-за этого мертвые тела взрываются. Так что бросаться на покойника, придавливая его грузом своего тела крайне опасно.
Источник bestwownews
Теги: Донбасс, приметы, похороны
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