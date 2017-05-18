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Евровидение в Украине не окупилось – СМИ
Украине не удалось окупить затраты на проведение Евровидения. Песенный конкурс принес бизнесу около 500 млн грн доходов, сообщил директор Департамента туризма Киевской администрации Антон Тараненко. На подготовку к шоу Украина потратила больше: 455 млн грн было выделено из госбюджета, еще 200 млн — из бюджета Киева. Затратная часть могла быть ниже. В смету расходов вошли 250 млн грн на подготовку дорожной инфраструктуры столицы. Больше других от проведения Евровидения выиграли гостиницы и хостелы, которые были заполнены примерно на 80%, пишет "Лига.net".
По данным Киевской госадминистрации, на Евровидение приехало около 60 тысяч туристов, из них около 20 тысяч иностранцев. Зарубежные гости в среднем тратили в столице 100-150 евро в день и за четыре дня оставили в Киеве около 12 млн евро (360 млн грн), рассказывает Тараненко. Внутренние туристы оставляли в городе примерно по 800 грн в день и за те же четыре дня принесли Киеву 128 млн грн.
В агентстве concert.ua, которое занималось продажей билетов на шоу, не раскрывают билетную выручку. Но доход наверняка оказался меньше планируемого. Чтобы продать все билеты на оба телевизионных полуфинала, организаторам пришлось устраивать масштабные распродажи. На полуфинальные концерты цену билетов снизили на 80% — до 499 грн за место. Не было ажиотажа и перед главным концертом. Джамала в своем Facebook написала, что приобрела для друзей четыре билета на финальное шоу за час до его начала.
Получить сверхприбыли не удалось и собственникам ресторанов. Заведения на Крещатике и возле станции метро Левобережная зафиксировали падение посещаемости примерно на 20%. Киевляне старались избегать мест возможного массового скопления людей, а внутренних туристов оказалось не так много. В то же время в спальных районах города рестораторы не зафиксировали оттока посетителей.
Рост пассажиропотока в Борисполе оказался лишь немногим выше, чем в обычные дни. В период проведения Евровидения в главный аэропорт Украины ежедневно прилетало 27-28 тысяч туристов, рассказывает генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. Эта цифра на 2-3 тысячи превышает среднестатистический показатель. "Большого ажиотажа мы не увидели", — отмечает Рябикин. На майские праздники пассажиропоток в Борисполе традиционно увеличивается независимо от проведения конкурса.
Удалось заработать на песенном шоу разве что отельерам. К примеру, агрузка отеля Fairmont в период проведения Евровидения составила 60%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 15%, рассказала LIGA.net управляющая гостиницей Елизавета Юрушева.
Средняя загрузка киевских отелей, которые повысили на этот период цены на 15-20%, составила около 80%, уточняет Тараненко. "Гостиницы, где стоимость проживания выросла более значительно, остались без постояльцев и вынуждены были снижать цены", — уточняет он.
Главная польза от конкурса — позитивный имидж. Высокий уровень проведения Евровидения отметили практически все крупные иностранные СМИ, что может повысить интерес со стороны туристов в будущем. "Это хорошая реклама для страны, и она может привести к росту туристического потока", — отмечает руководитель Центра туристической информации Владимир Царук.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Евровидение
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