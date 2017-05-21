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Лауреатом премії імені Василя Стуса став відомий поет

21.05.2017 09:10
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Лауреатом премії імені Василя Стуса став відомий поет

Цього року кандидатами на нагородження премією були Ірина Волицька та Сергій Жадан

В рамках 7-го Міжнародного фестивалю літератури та мистецтва «Книжковий Арсенал» у Києві відбулась церемонія нагородження переможців премії імені Василя Стуса.

Цього року кандидатами на нагородження премією імені Стуса були театральний критик, мистецтвознавець, режисерка «Театру у кошику» Ірина Волицька та поет, прозаїк, громадський діяч Сергій Жадан.

У підсумку журі обрало цьогорічним лауреатом премії імені Стуса письменника Сергія Жадана.

Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком.

Як повідомляв «Главком», у Києві на території «Мистецького Арсеналу» розпочав свою роботу 7-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

Нагадаємо, раніше український письменник Сергій Жадан заявив, що він виступає за популяризацію української мови, але проти, коли громадян України між собою зіштовхують на мовному ґрунті.

Источник: glavcom.ua



Теги: Донбасс, поэт, премия, лауреат
 
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