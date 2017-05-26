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Україна візьме участь у програмі Ради Європи «Культурні маршрути»
У Національному музеї Тараса Шевченка за участі Міністра культури України Євгена Нищука, Першого заступника Міністра культури України Світлани Фоменко, експерта з питань регіонального розвитку Програми «U-LEAD з Європою» Василя Федюка, а також керівників структурних підрозділів у сфері культури обласних державних адміністрацій відбулась нарада – семінар на тему «Культурні маршрути Європи: візія української участі».
Учасники наради розглянули можливі практичні кроки для участі України у програмі Ради Європи «Культурні маршрути», яка впроваджується з метою допомоги європейській спільноті усвідомити свою спільну культурну ідентичність. Зокрема, реалізацію в рамках програми культурно-мистецьких проектів, направлених на забезпечення стійкого економічного розвитку територіальних громад регіонів України.
«Сьогодні ми маємо можливість обговорити та напрацювати спільне бачення відкриття і ефективної промоції у світі культурних надбань, якими надзвичайно багата Україна. Привернути увагу різних державних інституцій, і в першу чергу, місцевих органів влади, на те, що саме наш культурний потенціал може стати міцною основою у соціально-економічному розвитку країни. Зараз дуже важливо переформатувати мислення, адже у всьому світі набуває популярності туризм, активний відпочинок у історично та культурно цікавих місцях. Для нас це важливо, адже в Україні є велика кількість культурних надбань, які ми маємо презентувати усьому світу», - сказав під час свого виступу Євген Нищук.
Міністр культури особливо наголосив на необхідності використовувати усі можливості, які надають культурні європейські програми для України та закликав брати активну участь у подібних проектах.
«Для нас дуже важливо, що після програми ЄС «Креативна Європа», з якою ми продовжуємо активно співпрацювати, ми заговорили про відкриття можливостей іншої програми Рада Європи "Культурні маршрути", яка за допомогою мандрівок у просторі й часі створює можливість продемонструвати внесок різних країн і культур Європи в її спільну культурну спадщину. І це справді потужна можливість дати великий рух в соціально-економічному аспекті розвитку нашої країни. Ми маємо можливість рухатися в співпраці з європейськими партнерами, оскільки базою сучасного світового туризму є культурна спадщина та її розмаїття. Окрім цього, можливо широко використовувати наш культурний потенціал – фестивалі, мистецькі події та форуми, у тому числі застосувати для цього креативні індустрії», - розповів Євген Нищук.
«Наступний рік ми хочемо оголосили, на офіційному рівні, роком відновлення і реставрації культурної спадщини в Україні, це дало би можливість звернути увагу всіх регіонів на відродження заповідників, пам’яток, мистецьких закладів. Це дасть добрий імпульс до розвитку культури в Україні».
Перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко розповіла більш детально про започатковану Радою Європи програму "Культурні маршрути" та про ті переваги, які надає участь в ній.
«Мета цього проекту – популяризація туризму та спільних цінностей і розмаїття Європи, невід’ємною частиною якої є Україна. Програма будується на основі історичних та культурологічних досліджень, які б могли зацікавити туристів. І наші переваги не лише культурологічні, а й економічні», - розповіла Світлана Фоменко.
«Наступний рік в ЄС вже проголошено роком культурної спадщини. У рамках цієї події планується багато заходів, до яких ми можемо долучитися та отримати реальний позитивний результат».
Також в рамках наради Федюк Василь Миколайович, експерт з питань регіонального розвитку Програми «U-LEAD з Європою», представив презентацію проекту підтримки за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу «Фінансування програм та проектів регіонального розвитку». Зокрема, окреслив вимоги для підготовки та оформлення проектів, які претендують на отримання фінансової підтримки.
Источник: prostir.museum
Теги: Украина, Донбасс, Европа, культура
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