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В Украине с июня вырастет тариф на интернет

26.05.2017 22:30
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В Украине с июня вырастет тариф на интернет

Уже через несколько дней в Украине увеличится тариф на услуги одного из крупнейших интернет-провайдеров. Более того, к следующему месяцу некоторые украинцы будут больше платить за холодную воду.

Начиная с первого июня, украинцам увеличат плату за услуги интернет-провайдера «Воля».

По словам компании, тарифы на энергоснабжение, изменения в законодательстве, рост цены ТВ-контента оказывают влияние на себестоимость предоставляемых услуг.

Источник: tribun.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Интернет, тариф
 
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