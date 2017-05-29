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«ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» НАКОРМИЛ АТОШНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СЧЕТ КАФЕ

29.05.2017 12:17
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«ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» НАКОРМИЛ АТОШНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СЧЕТ КАФЕ

Недавно во время гастролей в Каменце-Подольском участники группы «Океан Эльзы» увидели свое название на рекламе ресторанов быстрого питания. Музыканты посоветовались со своими слушателями, какое же наказание за незаконное использование их имени придумать. Ведь имя коллектива было использовано на рекламном плакате без разрешения и достаточно нагло. 

Музыканты посоветовались со зрителями прямо на своем концерте и решили, что разрешит использовать свое имя на рекламных плакатах, если заведение будет месяц бесплатно кормить пенсионеров и участников АТО. 

Примечательно, что когда юристы группы связались с представителями компании Burger house grill, которой принадлежит ресторан, то никаких проблем не возникло: руководство сразу же принесло свои изменения и согласилось на проведение специальной акции в их заведении. Пресс-служба группы выразила владельцам заведения благодарность. 

В социальной сети пресс-служба группы еще раз напомнила, что правила и законы существуют для того, чтобы их соблюдать. Ведь именно в этого начинается цивилизованная страна.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, пенсионер, кафе, Океан Ельзи, АТО
 
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