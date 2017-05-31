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"Чистая победа над энергетической агрессией России", - Климкин порадовался сокрушительному поражению "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

31.05.2017 22:35
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"Чистая победа над энергетической агрессией России", - Климкин порадовался сокрушительному поражению "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с восторгом встретил решение Стокгольмского арбитражного суда по иску "Нафтогаза" против "Газпрома". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает "Диалог.UA". Украинский министр назвал приговор суда "чистой победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом Газпрома".

Он также заявил России, что Украина предпочитает закупать газ не по "договорнякам", а по европейским правилам.

Решение суда поприветствовал и глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. На своей странице в Facebook он написал "We didit!" ("Мы это сделали!"). Он также опубликовал песню "We are the champions" ("Мы - чемпионы!") легендарной группы Queen.

Напомним, в среду, 31 мая, Стокгольмский арбитражный принял сторону украинского "Нафтогаза" в иске против российского "Газпрома" по поводу пересмотра цен на газ. Суд отменил принцип "бери или плати", по которому россияне годами продавали газ Украине. Кроме того, он снял для украинцев ограничения на реэкспорт голубого топлива. Примечательно, что апелляции данное решение не предусматривает.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, суд, Нафтогаз, Климкин
 
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