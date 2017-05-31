При введении виз с РФ Украину ждут четыре проблемы - МИД

31.05.2017 19:50

МИД будет готов к введению визового режима с Россией, если будет принято соответствующее политическое решение. Однако перед сменой режима поездок граждан необходимо решить четыре вопроса. Об этом во время «прямой линии» КП в Украине заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Первый вопрос касается граждан Украины, которых в России находится 3−4 миллиона человек и положение которых может ухудшиться. Второй аспект проблемы касается поездок в Крым.

«У нас есть Крым — территория, которая временно оккупированная. Как тогда ездить в Крым, если Россия введет „зеркальные“ санкции? Это же наша территория. Мы же не будем въезжать в Крым по визам», — говорит спикер МИД Украины.

Третья проблема касается неконтролированного участка границы на востоке страны. Также необходимо увеличить численность сотрудников украинских диппредставительств в России, которые будут выдавать визы, и заложить на это средства в бюджете.

«Сейчас у нас в России пять дипломатических представительств: посольство в Москве, два генконсульства и два консульства. Если вводится визовый режим, то нам нужно будет намного больше сотрудников, которые будут работать в России, чтобы выдавать визы. Также нужна будет техническая и материальная база», — отметила Беца.

Напомним, в Верховной Раде настаивают на рассмотрении зарегистрированного еще в феврале 2016 года законопроекта о введении визового режима с Россией.