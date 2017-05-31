Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз

31.05.2017 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз

В первом квартале 2017 г. Украина импортировала 11,2 т живых улиток на сумму $33,9 тыс. Для сравнения - в 2016 г. было ввезено менее 1 т, а в 2015 г. - 400 кг. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Рост импорта вызван повышением интереса украинцев к разведению улиток. Т.е. улиток закупали для наращивания их поголовья. Среди стран-поставщиков улиток в Украину лидируют Польша (10,2 т) и Литва (1т).

Напомним, ранее сообщалось, что за последние четыре года экспорт улиток из Украины вырос в 115 раз.



Теги: Украина, Донбасс, Польша, Литва, импорт, улитка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх