Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз

31.05.2017 19:10

В первом квартале 2017 г. Украина импортировала 11,2 т живых улиток на сумму $33,9 тыс. Для сравнения - в 2016 г. было ввезено менее 1 т, а в 2015 г. - 400 кг. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Рост импорта вызван повышением интереса украинцев к разведению улиток. Т.е. улиток закупали для наращивания их поголовья. Среди стран-поставщиков улиток в Украину лидируют Польша (10,2 т) и Литва (1т).

Напомним, ранее сообщалось, что за последние четыре года экспорт улиток из Украины вырос в 115 раз.